Per savaitę įkliuvo penki girti vairuotojai: tarp jų – ir „klevo lapas“

Gegužės 14 d. apie 9.27 val. Klaipėdoje, Šilutės pl., sustabdytam 2004 m. gimusiam automobilio BMW vairuotojui nustatytas 1,21 prom. neblaivumas.
Gegužės 15 d. apie 22.24 val. Klaipėdoje, Minijos g., 1979 m. gimusiam automobilio KIA vairuotojui nustatytas 0,45 prom. neblaivumas.
Gegužės 16 d. apie 23.41 val. Klaipėdoje, Minijos g., 2009 m. gimusiam lengvojo keturračio „Ligier“ vairuotojui nustatytas 0,12 prom., o tą pačią dieną apie 23.32 val. toje pačioje gatvėje sustabdytam 1967 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui – 0,45 prom. neblaivumas.
Gegužės 17 d. apie 1.51 val. Klaipėdoje, Žiedų skg., patikrintam 2001 m. gimusiam pradedančiajam vairuotojui, vairavusiam automobilį BMW, nustatytas 0,38 prom. neblaivumas.
Atsakomybės neišvengs ir du alkoholio padauginę dviratininkai.
Gegužės 11 d. apie 14.48 val. Klaipėdoje, Taikos pr., sustabdytam 1983 m. gimusiam elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojui nustatytas 1,66 prom., o gegužės 17 d. apie 16.58 val. Kretingoje, J. Jablonskio g., 1982 m. gimusiam, taip pat elektrine mikrojudumo priemone važiavusiam vyrui – 0,87 prom. neblaivumas.
Per savaitę Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai taip pat užfiksavo, kad trys vairuotojai vairavo neturėdami tam teisės, šešiolika – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, trylika vairuotojų ir du keleiviai nesegėjo saugos diržų, neprisegti vežti ir du vaikai. 37 dviračių transporto priemonių vairuotojai atsakomybės sulauks, nes jas vairavo nedėvėdami šalmų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 595, kitomis priemonėmis – dar 28 leistino greičio viršijimo atvejai.
Naujausi komentarai