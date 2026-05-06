Siaubas Plungėje: teisėsauga tiria nepilnamečio išžaginimą

Pasak Klaipėdos apskrities policijos, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas šių metų gegužės 3 d. Teisėsauga šiuo metu aiškinasi įvykio aplinkybes ir detalesnės informacijos neteikia.
Taip siekiama apsaugoti teisėtus minėtos nepilnamečio asmens interesus.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas išžagino mažametį asmenį, baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki penkiolikos metų.
Portalo kauno.diena.lt žurnalistai uždavė klausimus ir Klaipėdos apygardos prokuratūros atstovams. Gavę atsakymus, publikaciją papildysime.
