Šiaurės prospekte – avarija: susidūrė trys automobiliai

Pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų, gegužės 15 d. apie 8.53 val. gautas pranešimas, kad Šiaurės prospekte, pirminiais duomenimis, susidūrė trys automobiliai: „Škoda“, kurį vairavo 1988 m. gimęs vyras, „Subaru“, kurį vairavo 1961 m. gimęs vyras, ir „Volkswagen“, kurį vairavo 2000 m. gimęs vyras.
Dėl patirtų sužalojimų medikams perduotas automobilio „Škoda“ vairuotojas.
Informacija pateikta pagal pirminius duomenis ir gali būti netiksli.
Socialiniuose tinkluose vairuotojai pataria vengti Šiaurės prospekto dėl įvykusios avarijos bei dalies asfaltuojamo kelio.
