Šilutės rajone – didelis gaisras

Dėl kylančių dūmų ir galimos oro taršos Šilutės rajono savivaldybė savo „Facebook“ paskyroje išplatino skubų pranešimą, kuriame gyventojai raginami imtis saugumo priemonių.
„SVARBI INFORMACIJA GYVENTOJAMS. Šiuo metu dega UAB „Dauparų žuvis“ teritorija. Įvykio vietoje dirba ugniagesių pajėgos, gaisras gesinamas. Gyventojams, esantiems netoliese, rekomenduojame užsidaryti langus, nevėdinti patalpų ir, jei įmanoma, laikinai vengti buvimo lauke. Prašome nevykti į įvykio vietą ir netrukdyti specialiųjų tarnybų darbui. Apie situacijos eigą informuosime papildomai“, – teigiama savivaldybės pranešime.
Gaisras prasidėjo ankstyvą rytą
Pranešimą apie nelaimę Šilo gatvėje gelbėtojai gavo dar anksti ryte, prieš šeštą valandą – 5.39 val. Paaiškėjo, kad ugnis įsiplieskė ant dviejų aukštų gamybinio pastato stogo, kur sumontuoti alternatyvios energijos šaltiniai. Pranešėjo teigimu, pradėjo degti ten esančios saulės baterijos.
Į nelaimės vietą operatyviai išsiųstos sustiprintos gelbėtojų pajėgos: gaisrą malšina keturios autocisternos, darbui aukštyje pasitelktos autokopėčios. Laimė, pirminiais duomenimis, incidento metu žmonių gamybinėse patalpose nebuvo, tad nukentėjusiųjų išvengta. Ugniagesiai tęsia kovą su liepsnomis ant stogo – atvykus į įvykio vietą, paaiškėjo, kad dega gamybinio pastato stogo konstrukcijos.
PAGD atstovė Edita Zdanevičienė BNS informavo, kad 10.09 val. gaisras lokalizuotas. Degė stogas, į kitas pastato dalis ugnis neišsiplėtė. Vidurdienį gaisras vis dar buvo gesinamas, ardomos stogo konstrukcijos. Dirba 15 ugniagesių.
NVSC įspėja apie toksiškus dūmus ir nurodė, kaip elgtis
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai pabrėžia, kad Šilo gatvėje kilusio gaisro dūmai kelia realų pavojų sveikatai.
Gyventojams bei pro šalį važiuojantiems vairuotojams pateikiamos skubios elgesio taisyklės:
Apsauga namuose ir kelyje: Arčiau įvykio vietos esantys gyventojai raginami sandariai užsidaryti langus, duris bei orlaides. Būtina išjungti priverstinio vėdinimo, rekuperacijos ir kondicionavimo sistemas. Vairuotojams, judantiems pro gaisravietę, rekomenduojama visiškai užsidaryti automobilių langus.
Elgesys lauke: Pajutus specifinį kvapą ar pamačius dūmus, reikėtų skubiai pasitraukti prieš vėją. Taip pat rekomenduojama laikinai neiti į lauką ir nepalikti jame naminių gyvūnų.
Vandens saugumas: Teritorijoje aplink gaisrą esantys šuliniai turėtų būti sandariai uždengti, o jų vandens šiuo metu griežtai patariama nenaudoti maisto gamybai ar gėrimui.
Kokie simptomai išduoda apsinuodijimą?
Įkvėpus gaisro teršalų, gali pasireikšti ūmios reakcijos: akių, nosies ar gerklės graužimas ir dirginimas, kosulys bei dusulys. Šie dūmai ypač pavojingi vaikams bei lėtinėmis kvėpavimo takų ligomis (pavyzdžiui, LOPL ar astma) sergantiems žmonėms, nes gali staigiai paūmėti alerginiai uždegimai.
Pajutus bet kokius sveikatos sutrikimus ar prastą savijautą, specialistai ragina nedelsiant ieškoti medikų pagalbos.
