 Situacija, kelianti nerimą: vakarėlyje – daugiau nei 20 neblaivių nepilnamečių

Situacija, kelianti nerimą: vakarėlyje – daugiau nei 20 neblaivių nepilnamečių

2026-05-04 17:32 diena.lt inf.

Klaipėdos miesto policijos bendruomenės pareigūnai pranešė, kad vakarėlyje, skirtame moksleiviams, nustatyti net 25 nuo alkoholio apsvaigę nepilnamečiai.

<span>Situacija, kelianti nerimą: vakarėlyje – daugiau nei 20 neblaivių nepilnamečių</span>
Situacija, kelianti nerimą: vakarėlyje – daugiau nei 20 neblaivių nepilnamečių / Asociatyvi Ž. Gedvilos/BNS ir freepik.com nuotr.

Policijos pareigūnai primena, kad alkoholinius gėrimus turėti ir vartoti Lietuvoje galima tik nuo 20 metų amžiaus. Kaip nurodoma Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 485 straipsnyje, alkoholinių gėrimų ir kitų naudojant spiritą pagamintų svaigalų vartojimas ar turėjimas, kai tai daro ne jaunesni negu šešiolikos, bet jaunesni negu dvidešimt metų asmenys, užtraukia baudą nuo dešimt iki keturiolikos eurų. Šį administracinį nusižengimą padarius pakartotinai, gresia bauda nuo keturiolikos iki 30 eurų.

„Norime atkreipti tėvų dėmesį ir paskatinti būti arčiau savo vaikų, pasidomėti, kur jie leidžia laiką, su kuo bendrauja, pasikalbėti apie spaudimą pritapti prie bendraamžių vartojant draudžiamas medžiagas, apie rizikas ir pasekmes. Kartais vienas nuoširdus pokalbis gali apsaugoti nuo labai skaudžių sprendimų“, – pabrėžė policijos pareigūnai.

Šiame straipsnyje:
nepilnamečiai
apsvaigę nepilnamečiai
neblaivūs nepilnamečiai
policijos pareigūnai
vakarėlis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų