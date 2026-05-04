Situacija, kelianti nerimą: vakarėlyje – daugiau nei 20 neblaivių nepilnamečių

Policijos pareigūnai primena, kad alkoholinius gėrimus turėti ir vartoti Lietuvoje galima tik nuo 20 metų amžiaus. Kaip nurodoma Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 485 straipsnyje, alkoholinių gėrimų ir kitų naudojant spiritą pagamintų svaigalų vartojimas ar turėjimas, kai tai daro ne jaunesni negu šešiolikos, bet jaunesni negu dvidešimt metų asmenys, užtraukia baudą nuo dešimt iki keturiolikos eurų. Šį administracinį nusižengimą padarius pakartotinai, gresia bauda nuo keturiolikos iki 30 eurų.
„Norime atkreipti tėvų dėmesį ir paskatinti būti arčiau savo vaikų, pasidomėti, kur jie leidžia laiką, su kuo bendrauja, pasikalbėti apie spaudimą pritapti prie bendraamžių vartojant draudžiamas medžiagas, apie rizikas ir pasekmes. Kartais vienas nuoširdus pokalbis gali apsaugoti nuo labai skaudžių sprendimų“, – pabrėžė policijos pareigūnai.
