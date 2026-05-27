Smurtas parduotuvėje: sužalotas apsaugininkas perduotas medikams

Oficialiai pranešta, kad tądien apie 19.20 val. parduotuvėje, esančioje Vingio gatvėje, du girti vyrai sumušė apsaugininką.
Viskas prasidėjo nuo žodinio konflikto, kurį stebėjo nemažai parduotuvės lankytojų. Žodis po žodžio agresyviai nusiteikę neblaivūs vyrai pradėjo ataką prieš 66-erių apsaugos darbuotoją.
Vyrai kelis kartus smogė šiam pareigą atliekančiam asmeniui ir paskubėjo dingti iš parduotuvės.
Į įvykio vietą iškviesti skubėjo Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties medikai ir policijos pareigūnai.
Atpažinti įtariamuosius nebuvo sunku, juk vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo įvykį, jame gerai matyti ir įtariamieji.
Greitai policininkai sulaikė parduotuvėje konfliktą sukėlusius asmenis.
Paaiškėjo, kad tai 52 metų vyras, kuriam nustatytas 1,77 prom. girtumas, ir jo 43 metų draugas, alkoholio matuoklis parodė 2,33 prom. jo girtumą.
Abu jie uždaryti į areštinę, sulaikymo vakarą jų apklausti nebuvo galima. Išsiblaivę jie dalyvavo apklausoje ir turėjo paaiškinti, kodėl užpuolė apsaugos darbuotoją.
Atrodo, kad svaresnės priežasties kilti konfliktui nebuvo.
Nukentėjusįjį apžiūrėję medikai sunkesnių sužalojimų nenustatė.
Miesto policijos komisariate pradėtas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
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