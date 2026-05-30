Stipri avarija Klaipėdoje: tarp sužeistųjų – ir pareigūnė

Nelaimė nutiko gegužės 29 d. prieš pat 21 val. Liudininkų teigimu, motociklas važiavo nuo Taikos prospekto Šilutės plento link.
Policija pranešė, kad 1960 metais gimusio vyro vairuojamas automobilis „Opel Vectra“, sukdamas iš šalutinio kelio, nepraleido ir susidūrė su motociklu „Kavasaki ZX-6R“.
Motociklą vairavo 1995 metais gimęs vyras.
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas ir kartu važiavusi ne tarnybos metu neuniformuota, blaivi Klaipėdos apskr. VPK pareigūnė, gimusi 2000 metais.
Avarijoje nukentėjo ir automobilio „Opel Vectra” keleivė, gimusi 1968 m.
Eismo įvykio dalyviai dėl patirtų sužalojimų pristatyti į Klaipėdos ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Dar vienas eismo įvykis tądien fiksuotas apie 15 val. Vėjo gatvėje.
Automobilis „BMW 550”, vairuojamas 1971 metais gimusio vyro, sukdamas į dešinę, nepraleido ir susidūrė su dviračių taku važiavusiu elektriniu paspirtuku, kuriuo važiavo nepilnametis, gimęs 2013 metais.
Eismo įvykio metu nukentėjo paspirtuku važiavęs nepilnametis, kuris paguldytas į Klaipėdos ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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