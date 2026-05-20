 Telšiuose sulaikyti psichotropinių medžiagų platintojai: vyras kvaišalus pristatydavo klientams

Telšiuose sulaikyti psichotropinių medžiagų platintojai: vyras kvaišalus pristatydavo klientams

2026-05-20 17:13
Telšių apskrities VPK inf.

Gauta informacija, kad vyras, gimęs 2004 m., Telšių mieste, kaip įtariama, platina sintetinius kanabinoidus, vadinamus „Tručais“, kurie naudojami elektroninėse cigaretėse. Turimais duomenimis, minėtos psichotropinės medžiagos buvo platinamos po 20 eurų už 10 ml.

Taip pat nustatyta, kad įtariamasis, naudodamasis jam priklausančiu automobiliu, kaip įtariama, pristatinėja psichotropines medžiagas klientams į iš anksto sutartas vietas.

Ikiteisminio tyrimo metu gauta duomenų, kad su įtariamuoju artimai bendrauja mergina, gimusi 2007 m., kuri, įtariama, padeda platinti psichotropines medžiagas – sintetinius kanabinoidus.

Ikiteisminio tyrimo metu atlikus kratas, rastos ir paimtos, kaip įtariama, narkotinės medžiagos, bazės joms gaminti, narkotinė medžiaga „Kristalas“, taip pat grynieji pinigai. Abu asmenys buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę.

Atsižvelgiant į surinktą informaciją, įtariamiesiems pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 260 straipsnį dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti.

Pagal BK, už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti gresia laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų.

Primename, kad asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir nepatvirtintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.

Šiame straipsnyje:
sintetiniai kanabinoidai
Telšių policija
psichotropinės medžiagos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų