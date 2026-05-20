Telšiuose sulaikyti psichotropinių medžiagų platintojai: vyras kvaišalus pristatydavo klientams

Taip pat nustatyta, kad įtariamasis, naudodamasis jam priklausančiu automobiliu, kaip įtariama, pristatinėja psichotropines medžiagas klientams į iš anksto sutartas vietas.
Ikiteisminio tyrimo metu gauta duomenų, kad su įtariamuoju artimai bendrauja mergina, gimusi 2007 m., kuri, įtariama, padeda platinti psichotropines medžiagas – sintetinius kanabinoidus.
Ikiteisminio tyrimo metu atlikus kratas, rastos ir paimtos, kaip įtariama, narkotinės medžiagos, bazės joms gaminti, narkotinė medžiaga „Kristalas“, taip pat grynieji pinigai. Abu asmenys buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
Atsižvelgiant į surinktą informaciją, įtariamiesiems pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 260 straipsnį dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti.
Pagal BK, už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti gresia laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų.
Primename, kad asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir nepatvirtintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
