 Vagims – lengvas laimikis: apvogtas neužrakintas automobilis

2026-05-07 13:48 diena.lt inf.

Trečiadienį toje pačioje uostamiesčio gatvėje pavogti du paspirtukai, o Gargžduose apvogtas neužrakintas automobilis – jo savininkui ši klaida turėtų tapti įsimintina pamoka.

Asociatyvi Klaipėdos apskrities VPK ir freepik.com nuotr.

Anot Klaipėdos policijos komisariato, 1961 metais gimęs vyras pranešė, kad trečiadienį po pietų iš vidinio namo kiemo Kretingos gatvėje pavogtas elektrinis paspirtukas. Tiesa, transporto priemonė vagiui tapo lengvu grobiu, nes buvo palikta neprirakinta. Nustatyta, kad žalia siekia 1 200 eurų.

Policijos komisariate tą pačią dieną užregistruotas ir dar vienas pareiškimas apie vagystę, įvykusią toje pačioje gatvėje. Šiuo atveju taip pat pavogtas paspirtukas. Žala – 160 eurų.

Klaipėdos rajono policijos komisariate registruota, kad Gargžduose, Kastyčio gatvėje, iš neužrakinto automobilio „Passat“ pavogta piniginė, kurioje buvo apie 1 200 eurų bei įvairių banko ir kitų kortelių.

Visais atvejais pradėti tyrimai dėl vagystės.

