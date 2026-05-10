 Vandalai siaubia žaidimų aikštelę

„Kai kurie mažyliai jau bijo čia ateiti“
2026-05-10 12:00
Klaudija Audickaitė

Ką tik įrengta nauja vaikų žaidimų aikštelė jau spėjo tapti ne tik traukos centru, bet ir problemų židiniu. Pietinio rajono gyventojai skundžiasi, kad vietoje vaikų juoko čia vis dažniau girdimi keiksmažodžiai, o nauji įrenginiai – niokojami.

Siautėja: nauja vaikų žaidimų aikštelė jau yra niokojama – vandalai ne tik laužo įrangą, bet ir „papuošia“ terlionėmis.

Lipo per tvorą ir laužė

Žardininkų parke, Ievos Simonaitytės g. 24, įrengta erdvė turėjo tapti saugia vieta žaisti vaikams, tačiau realybė pasirodė visai kitokia.

Pasak uostamiesčio Smiltelės seniūnaičio Mariaus Bagdonavičiaus, problemos prasidėjo dar įrengiant šią aikštelę.

„Jau tada, kai naujoji aikštelė buvo statoma ir teritorija darbų metu buvo aptverta, jaunimas lipdavo per tvorą ir tyčia laužė įrenginius. Todėl susidūrėme su chuliganizmo atvejais dar net nebaigus įrengimo darbų“, – teigė M. Bagdonavičius.

Anot seniūnaičio, situacija nesikeičia ir dabar. Nors ir džiugu, kad aikštelė nuolat perpildyta žmonių, taisyklės yra ignoruojamos.

„Vaikai keikiasi, suaugusiuosius vadina šlykščiais žodžiais, supasi po kelis, žinodami, kad negalima. Net ir tėvai naudojasi įrenginiais, nors tai daryti – draudžiama. Kai kurie mažyliai jau bijo čia ateiti“, – pasakojo M. Bagdonavičius.

Palieka įkalčius

Gyventojai pastebi, kad teritorijoje ne tik laužomi įrenginiai, bet ir ant jų paliekamos terlionės su keiksmažodžiais.

Viena suniokotų detalių – nutrūkusi virvė. Ji jau išvežta tvarkyti, kadangi į situaciją greitai sureagavo savivaldybės atstovai.

Šiuo metu pažeistos aikštelės dalys yra tvarkomos, svarstoma ir apie papildomas saugumo priemones.

„Virvė, kuri buvo nutraukta, jau yra išvežta taisyti. Taip pat kalbėta su savivaldybe dėl papildomų saugumo priemonių – svarstoma galimybė dėl vaizdo kamerų įrengimo bei dažnesnių patikrinimų, siekiant šioje aikštelėje užtikrinti tvarką“, – tvirtino M. Bagdonavičius.

Imsis priemonių

Seniūnaitis ragina gyventojus nelikti abejingais ir viešinti nedorėlius.

„Primenu, kad prie įėjimo į vaikų aikštelę yra aiškiai pateiktos naudojimosi taisyklės – kviečiu visus jų laikytis. Būkime atsakingi ne tik už savo namus, bet ir už bendrą bendruomenės turtą. Jeigu pastebite niokojimą ar netinkamą elgesį – nefotografuokite tik akimis, o užfiksuokite ir pasidalinkite. Tokie atvejai gali būti viešinami, pažeidėjams gali grėsti ir baudos. Norisi, kad ši erdvė būtų saugi visiems – vaikams, tėvams, senjorams. Svarbu, kad čia galėtume ramiai leisti laiką, kvėpuoti grynu oru, o ne susidurti su užgauliojimais, keiksmažodžiais ar agresyviu elgesiu“, – pažymėjo seniūnaitis.

Kaip buvo informuota, greitu metu dėl šios aikštelės bus imtasi priemonių.

Bus sodinami medžiai arba krūmai, taip pat bus uždėti specialūs informaciniai ženklai, galbūt ateityje atsiras ir tvora.

senis
jėgos turi o proto ne vot už tad durnių armijon ir neima .
