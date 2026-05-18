Per vieną parą – du padegimai

Tądien apie 17 val. Klaipėdoje Kapsų gatvėje prie garažo kilo gaisras automobilyje „Audi A3“, pagamintame 2010 m.
Gaisro metu transporto priemonė visiškai sudegė. Pareigūnai įtaria padegimą.
Pirminiais duomenimis, nuostolis siekia apie 3,7 tūkst. eurų. Surinkta medžiaga pagal Baudžiamojo kodekso 187 straipsnio antrą dalį.
Dar vienas incidentas vos po pusvalandžio užfiksuotas Rumpiškės gatvėje.
Apie 17.34 val. gaisras kilo renovuojamo namo teritorijoje, netoli parduotuvės „Aibė“. Pirminiais duomenimis, užsidegė šalia pastato sukrautos statybinės medžiagos, o liepsnos greitai išplito.
Gaisro metu sudegė laikinai pastatytas biotualetas, buvo apgadintas įmonei priklausantis automobilis „VW Transporter“ bei įvairios statybinės medžiagos.
Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai gaisrą greitai lokalizavo ir užgesino, todėl liepsnos neišplito plačiau.
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovų teigimu, žmonės incidento metu nenukentėjo. Ir šiuo atveju įtariamas padegimas.
Žala dar tikslinama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 187 straipsnį. Pareigūnai aiškinasi abiejų incidentų aplinkybes.
