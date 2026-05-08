Žiaurus keršto planas dėl skolos: auka užpulta beisbolo lazda ir plaktuku

Niekur nedirbantis klaipėdietis pripažintas kaltu dėl veikimo organizuotoje grupėje ir sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl savanaudiškų paskatų.
Bylos duomenimis, kaltinamasis siekė iš vieno verslininko atgauti ne mažiau kaip 300 tūkst. eurų skolą. Skolininkas teigė negalintis jos grąžinti, nes tarp jo ir kito verslininko vyko civiliniai teismo procesai dėl didelės vertės piniginių lėšų išieškojimo kito verslininko naudai.
Nustatyta, kad kaltinamasis, siekdamas atkeršyti skolininkui dėl negrąžintų pinigų ir kartu priversti jį kuo greičiau atsiskaityti, sumanė planą sunkiai sutrikdyti kito minėto verslininko sveikatą. Taip jis tikėjosi nukreipti įtarimus ne į save, o į skolininką, kuris dėl vykusių teisminių ginčų galėjo turėti motyvą keršyti nukentėjusiajam. Kaltinamasis taip pat tikėjosi, kad skolininkas, bijodamas dėl savo saugumo, grąžins pinigus.
Teismas nustatė, kad kaltinamasis nusikalstamai veikai įvykdyti pasitelkė dar du asmenis. Su vienu iš jų – Rusijos piliečiu – jis susitarė, kad šis sužalos verslininką. Organizuotos grupės nariai rinko informaciją apie nukentėjusiojo gyvenamąją vietą, judėjimo maršrutus, ruošė priemones nusikaltimui, o kaltinamasis koordinavo veiksmus bei finansavo nusikalstamos veikos padarymą.
Kitų dviejų organizuotoje grupėje veikusių asmenų ikiteisminis tyrimas buvo atskirtas.
Bylos duomenimis, 2015 metų liepą Klaipėdos rajone esančiame golfo aikštyne užpuolikai panaudojo nenustatytą šaunamąjį ginklą, taip pat beisbolo lazdą ir plaktuką. Nukentėjusiajam buvo suduota ne mažiau kaip 40–50 smūgių į įvairias kūno vietas. Jam padaryti daugybiniai sužalojimai, dėl kurių konstatuotas sunkus sveikatos sutrikdymas.
Pirmosios instancijos teismas kaltinamąjį buvo išteisinęs, konstatavęs, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausioji prokurorė šį nuosprendį apskundė apeliacine tvarka ir prašė priimti apkaltinamąjį nuosprendį.
Teismas patenkino prokurorės apeliacinį skundą dėl nepagrįsto išteisinimo ir konstatavo, kad nuteistojo kaltę patvirtina byloje esančių įrodymų visuma. Teismas taip pat tenkino Klaipėdos teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį ir priteisė iš nuteistojo 1,1 tūkst. eurų turtinei žalai atlyginti.
Ikiteisminį tyrimą organizavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė. Tyrimą atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.
Apeliacinės instancijos teismo nuosprendis įsigaliojo nuo jo paskelbimo dienos ir gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
