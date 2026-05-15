Žodinio konflikto metu keleivis nesusilaikė – smogė pavežėjui

Pavežėjai yra tie paslaugas teikiantys asmenys, kurie nuo savo klientų nukenčia dažniausiai.
Taip ketvirtadienį Klaipėdoje atsitiko ir 68-erių vyrui, vežusiam keleivius savo automobiliu.
Tądien 13.40 val. jis savo automobiliu „Ford“ atvažiavo paimti kliento į vieną Taikos prospekto kiemą.
Vairuotojai kasdien sutinka įvairių žmonių. Vieni būna nekalbūs, kiti be perstojo plepa. Šįkart į automobilį įlipęs vyras buvo nusiteikęs piktai. Bendravimo pradžia jau nežadėjo nieko gero.
Vėliau policininkams pavežėjas pasakojo, kad keleivis nenurimo ir bendravo itin piktai, o paprašytas nusiraminti, smogė jam.
Galima spėti, kad po to keleivis išlipo ir nuėjo savo keliais, mat apie įtariamąjį policijos pareigūnai nepraneša jokių duomenų.
Miesto policijos komisariate pradėtas tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo.
Bjaurus konfliktas išsivystė ir trečiadienį vakare, po 20 val., Palangoje, kai Lino take susitiko du žmonės. Abu jie vedėsi savo augintinius.
Konfliktas tarp jų kilo būtent dėl šunų. Nežinia, ar gyvūnai šio konflikto metu nukentėjo, bet 61 metų vyras netrukus pasiskundė policijai. Jis teigė, kad nepažįstamasis jam kelis kartus smogė ir sudaužė jo telefoną. Šio vertę vyras dar žadėjo patikslinti.
Pareigūnai pagal šį pareiškimą pradėjo ikiteisminį tyrimą. Kai bus nustatytas įtariamasis, galbūt ir jis pareikš, kad patyrė smurtą. Paprastai tokiais atvejais pareigūnai tiria dvi bylas, kuriose tie patys asmenys yra ir nukentėjusieji, ir įtariamieji.
Kol kas pareigūnai apie pavežėjo ir šuniuko šeimininko patirto smurto atvejus nelinkę kalbėti. Abu įvykiai tiriami.
