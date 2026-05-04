Airijoje dingusi nepilnametė lietuvė rasta sveika ir gyva

Kaip penktadienį skelbė policija, mergina iš Kingscourt miesto dingo balandžio 30 d.
Paskutinį kartą ji buvo matyta išlipanti iš autobuso Navane balandžio 29 d. prieš 11 val. Tąkart paauglė vilkėjo pilkas tampres, juodą džemperį, baltas ilgas kojines, baltus sportbačius, su savimi taip pat turėjo juodą kuprinę.
Buvo pranešama, kad šeima ir pareigūnai nerimavo dėl merginos saugumo.
Turinčius informacijos apie nepilnametės buvimo vietą pareigūnai prašė susisiekti su Bailieboro policija numeriu (042) 9694570 arba numeriu 1800 666 111.
