Apeliacinėje Žemaitaičio neapykantos žydams kurstymo byloje – baigiamosios kalbos

Prokuroras Justas Laucius apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmos instancijos teismo nuosprendžio dalį, kuria iš kaltinimo buvo pašalinti keli nusikalstamos veikos epizodai.
Jis prašo priimti naują nuosprendį ir skirti griežtesnę bausmę – vietoje skirtosios 5 tūkst. eurų baudos R. Žemaitaičiui skirti 52 tūkst. 250 eurų baudą.
Kaip rašė BNS, Vilniaus apygardos teismas pernai gruodį pripažino, kad Seimo narys „viešai tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės“, neigė Holokaustą.
Teisėjų kolegijos teigimu, Seimo narys, išsakydamas savo poziciją apie Izraelį, žydus, pasirinko ir vartojo niekinančią, žmogaus orumą žeminančią ir neapykantą tautiniu pagrindu išskiriamai asmenų grupei demonstruojančią kalbą.
Teismas nusprendė, kad tikrovės neatitinkančiais įrašais politikas žydus apkaltino vykdžius lietuvių žudynes, vaidinus reikšmingą vaidmenį Lietuvos gyventojų trėmimuose, be jokio pagrindo žydams priskyrė atsakomybę už Pirčiupių ir Kaniūkų kaimų gyventojų žudynes, paviešino didžiąja dalimi istoriniais šaltiniais nepatvirtintą žydų tautybės žmonių, kaip prisidėjusių prie trėmimų, sąrašą.
Baudžiamoji byla parlamentarui iškelta dėl jo įrašų apie žydus, paskelbtų 2023 metų gegužę ir birželį socialiniame tinkle „Facebook“, viešų pasisakymų. Juose, be kita ko, Izraelis vadintas gyvuliais, teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo.
Politikui dėl minėtų įrašų buvo inicijuota ir apkalta. Konstitucinis Teismas užpernai balandį pripažino, kad jis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
Po šio sprendimo R. Žemaitaitis atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų kandidatuoti į prezidentus ir Seimo narius. 2024 metų rudenį jis vėl išrinktas į Seimą.
Jo vadovaujama „Nemuno aušros“ partija turi aštuoniolika atstovų parlamente ir priklauso valdančiajai daugumai.
