Apeliacinis teismas siunčia Bartoševičių į kalėjimą, uždraudė dirbti su vaikais

Kaltinamojo advokato skundą, kuriuo buvo prašoma išteisinimo, teisėjų kolegija atmetė.
K. Bartoševičius išklausyti sprendimo į teismą neatvyko. Po šio nuosprendžio keliaus už grotų.
Pasak teisėjų kolegijos pirmininko Lino Šiukštos, pirmosios instancijos teismo paskirtoji septynerių metų laisvės atėmimo bausmė yra teisinga. Apeliacinis teismas, pasak L. Šiukštos, bausmes keičia tik tais atvejais, kai jos aiškiai per švelnios arba per griežtos.
„Nuteistasis nusikalto aiškiai neatsitiktinai, padarė nusikaltimus prieš keletą vaikų, nusikalstamos veikos tęsėsi du metus iš eilės, tai rodo jo asmenybės pavojingumą“, – aiškindamas nuosprendžio motyvus sakė teisėjas L. Šiukšta.
Apeliacinis teismas iš dalies tenkino prokuroro skundą ir skyrė K. Bartoševičiui baudžiamojo poveikio priemonę draudimą penkerius metus po bausmės atlikimo dirbti su vaikais. Taip pat teismas dviem nukentėjusiųjų atstovams padidino priteistą turtinę žalą. K. Bartoševičius visiems nukentėjusiesiems turės atlyginti iš viso 32 tūkst. eurų turtinės ir neturtinės žalos.
K. Bartoševičiaus advokatas Olegas Šibkovas po nuosprendžio paskelbimo žurnalistams telefonu sakė, kad planuoja nuosprendį skųsti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Advokatas sakė neaptarinėjęs su klientu bausmės atlikimo vietos, nes tai sprendžia Kalėjimų tarnyba. Pasak advokato, galima tik išreikšti savo nuomonę. Buvę Seimo nariai kali Kauno kalėjime.
„Dėl prašymo stabdyti nuosprendžio vykdymą mes dar pasitarsime su mano ginamuoju“, – sakė advokatas.
Kalbėdamas apie draudimą dirbti su vaikais O. Šibkovas sakė, jog toks draudimas numatytas ir įstatymuose – už tokius nusikaltimus teistiems asmenims automatiškai neleidžiama dirbti su vaikais. Todėl, jo manymu, teismas tik sudubliavo įstatymo reikalavimus.
Panevėžio apygardos teismas pernai liepą K. Bartoševičiui skyrė septynerius metus laisvės atėmimo, taip pat tenkino ieškinių turtinei ir neturtinei žalai atlyginti už beveik 28 tūkst. eurų.
Teismas konstatavo, kad dirbdamas parlamente K. Bartoševičius prievartavo vieną vaiką jam būnant mažamečiu ir suėjus 14-ai metų, tvirkino tris mažamečius bei nesunkiai sutrikdė visų keturių nukentėjusiųjų sveikatą.
Apeliacinius skundus parašė ir prokuroras bei dviejų nukentėjusiųjų atstovai, prašę K. Bartoševičių nuteisti griežčiau, ir nuteistojo advokatas, kuris prašė jo klientą išteisinti arba panaikinti nuosprendį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
