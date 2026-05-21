Apykoję nusiplėšęs nuteistasis slėpėsi tualete

Kaip pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba (LKT), gegužės 19 d. Pravieniškių 1-ojo kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas pranešė, kad atviro tipo bausmės atlikimo vietos nuteistasis A. K., trumpalaikės išvykos pas medikus metu Elektrėnų mieste galimai bando pašalinti jam uždėtą elektroninį stebėjimo įrenginį – apykoję.
Netrukus buvo užfiksuotas apykojės signalo praradimas. LKT Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai, gavę duomenų apie galimą nuteistojo buvimo vietą, nedelsdami susisiekė su Vilniaus apskrities policijos pareigūnais. Jie, operatyviai sureagavę, apie 21.30 val. Elektrėnuose, Šviesos gatvėje esančiame bute, sulaikė nuteistąjį A. K., kuris nuo policijos pareigūnų slėpėsi tualete. Sulaikymo metu jam nustatytas 1,06 promilės girtumas.
Kriminalinės žvalgybos valdyboje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vengimo atlikti arešto ar laisvės atėmimo bausmę arba sugrįžti į kardomojo kalinimo vietą. Už tai numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo, už kurį numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
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