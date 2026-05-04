Avarijos geležinkeliuose: papasakojo daugiau apie incidentų priežastis

Pasak Gedimino Šečkaus, incidento Jiesios stotyje, Kauno rajone, buvo galima išvengti, jei joje būtų veikusi signalizavimo sistema. Tuo metu Gudžiūnų stotyje tokia sistema yra.
„Patys incidentai tarpusavyje, jų techninės priežastys pagal pirmines versijas ir tai, ką mes matome, yra skirtingos“, – pirmadienį spaudos konferencijoje sakė LTG Verslo atsparumo direktorius G. Šečkus.
„Detaliai tikrai negaliu išsiplėsti dėl to, kad vykdomas tyrimas ir tiktai pasibaigus jam galėsime pakomentuoti konkrečias priežastis. Signalizavimo įrenginių buvimas Gudžiūnų stotyje nebuvo susijęs su incidento įvykimu. Kitaip tariant, čia yra skirtingo pobūdžio incidentai“, – pridūrė jis.
G. Šečkus teigė, kad incidento Jiesios stotyje, Kauno rajone, buvo galima išvengti, jei ten būtų veikusi signalizavimo sistema.
„Esame įsitikinę, kad geležinkelio signalizavimo įrenginių buvimas būtų padėjęs užkirsti kelią tokiam incidentui, koks įvyko Jiesios stotyje“, – sakė jis.
LTG atstovas pabrėžė, kad Gudžiūnų stotyje, kur įvyko kitas incidentas, signalizavimo sistema įdiegta: „Tokia sistema Kėdainių rajone, Gudžiūnų stotyje yra įdiegta“.
G. Šečkaus teigimu, bus svarstoma daugiau investuoti į infrastruktūros saugumą.
„Ką ketiname daryti šios komisijos metu, tai neapsiriboti tik taktinėmis priemonėmis, bet taip pat ketiname pasižiūrėti (į sprendimus – BNS) ir strateginiu lygmeniu, tokių kaip papildomos investicijos į Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą, kurios padėtų sustiprinti mūsų saugumą geležinkelių eisme“, – teigė jis.
„Kaip pavyzdį galiu paminėti Europinės vėžės liniją nuo Lenkijos pasienio iki Kauno, kurioje šiuo metu nėra vadinamos geležinkelio signalizacijos, kuri leistų mums labai aktyviai reaguoti į pasitaikančius nesklandumus ir vengti tokio pobūdžio incidentų, koks įvyko praeitą savaitę“, – pridūrė G. Šečkus.
Anot jo, komisija tirs visas galimas versijas dėl savaitgalį įvykusių incidentų: „Šios tyrimo komisijos, kuri yra sudaryta iš aukščiausio lygio LTG vadovų, darbo metu bus vertinamos absoliučiai visos versijos.“
Jis pabrėžė, kad per paskutinius dešimt metų nėra buvę atvejų, kai įvyktų du incidentai per trumpą laiką.
G. Šečkus tikino, kad geležinkelių infrastruktūra ir traukiniai tikrinami ir prižiūrimi reguliariai, kaip numato įstatymai, tačiau atsakymus dėl šių incidentų galės pateikti tik tyrimams pasibaigus.
„Tiek geležinkelio infrastruktūra, tiek ir geležinkelio riedmenys yra prižiūrimi pagal nustatytus reikalavimus, kurie yra apibrėžiami teisės aktų, tiek ir pačių gamintojų techninės specifikacijos. Galiu patikinti, kad tiek infrastruktūros elementai, jų saugos būklė yra tikrinama pagal nustatytus reikalavimus, tiek ir riedmenys, tiek lokomotyvai, tiek vagonai. Ar šitais konkrečiais atvejais buvo atlikti visi veiksmai, mes galėsime patvirtinti arba paneigti tik pabaigę savo tyrimą ir turėdami tyrimo išvadas“, – aiškino LTG atstovas.
Kaip pirmadienį pranešė LTG, grupė sudarė komisiją, kuri tirs incidentų priežastis. Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą.
Kaip rašė BNS, šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Tuo metu penktadienį Gudžiūnų stotyje nuo bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai.
Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keli vagonai
Gudžiūnuose siekiama atkurti pažeistas sistemas, o Jiesioje dirbama patraukiant likusius vagonus. Pasak pranešimo, pažeisti keliai Jiesioje bus sutvarkyti šią savaitę, kol kas traukinių eismas ten vyksta vienu atlaisvintu keliu, o labiausiai pažeista europinė vėžė, kuria gabenami kroviniai.
LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė-Rimkienė pirmadienį ryte teigė, kad maršrutais Vilnius–Klaipėda, Vilnius–Šiauliai, Kaunas–Šiauliai ir Vilnius–Ryga galimi vėlavimai iki 30 minučių. Dėl avarijos Jiesioje keleivinių traukinių vėlavimai siekia iki 10–15 minučių.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai
Pirmadienio pavakarę Kauno prokuratūra išplatino žinią dėl šių dviejų incidentų.
„Kauno prokuratūra pradėjo du atskirus ikiteisminius tyrimus“, – pranešė institucija.
Pasak prokuratūros, tyrimas pradėtas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį dėl transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkamos priežiūros ar remonto.
„Ikiteisminių tyrimų metu bus nustatytos faktinės abiejų įvykių aplinkybės, incidentų priežastys, padaryta žala ir įvertinta, ar buvo padaryta nusikalstama veika“, – pranešė prokuratūra.
Ikiteisminius tyrimus organizuoja Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius, juos atlieka Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba.
Naujausi komentarai