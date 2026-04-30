Bartoševičiaus advokatas: nuosprendis bus skundžiamas Aukščiausiajam Teismui

„Tikriausiai skųsim Aukščiausiajam Teismui, bet pirmiausia reikia perskaityti Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendį. Bet bus kasacinis skundas“, – Eltai ketvirtadienį sakė nuteistojo advokatas.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priima ne visus jam paduotus skundus, o ar priimti skundą sprendžia Atrankos kolegija. Kasacinis teismas įrodymų netiria ir pasisako teisės taikymo aspektu.
Ilgametę patirtį turintis teisininkas abejoja, kad pavyktų sustabdyti nuosprendžio vykdymą, tai yra nesiųsti K. Bartoševičiaus į kalėjimą, kol jo skundo neišnagrinės kasacinis teismas.
„Nuosprendžio stabdymas turi būti ne šiaip prašymas – turi būti pagrįstas prašymas, turi būti išskirtinės aplinkybės, dėl ko prašoma stabdyti nuosprendį. Dėl to dar spręsim. Iš savo patirties žinau, kad tai yra ypatingai retas dalykas“, – Eltai sakė O. Šibkovas. Iki advokato praktikos jis dirbo teisėju Vilniaus ir Kauno teismuose.
Nei K. Bartoševičius, nei O. Šibkovas Lietuvos apeliacinio teismo posėdyje ketvirtadienį, kuomet buvo skelbiamas naujas nuosprendis nedalyvavo. O. Šibkovas sakė buvęs užsiėmęs kitose bylose, o K. Bartoševičius eiti vienas į teismą nepanoro.
Advokatas sako vėliau dalykiškai su klientu aptaręs tolesnius jų veiksmus.
Teismui dėl kaltės abejonių nekilo
Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį paliko galioti septynerių metų laisvės atėmimo bausmę už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteistam buvusiam Seimo nariui, jo advokato skundas atmestas.
Teisėjas Linas Šiukšta paskelbė, kad dėl visų kaltinimų K. Bartoševičius buvo pripažintas pagrįstai, K. Bartoševičiaus kaltė jokių abejonių nekelia – jis įvykdė nusikaltimus prieš keturis vaikus.
Pasak teisėjo, ekspolitikas nusikalto neatsitiktinai, nusikalto prieš vaikus, prieš vieną vaiką nusikaltimus K. Bartoševičius vykdė dvejus metus.
Apkaltinamasis nuosprendis įsiteisėja. Ekspolitikas netrukus bus pasiųstas į kalėjimą atlikti bausmės. Teismas sako, kad dokumentai nuosprendžio vykdymui bus paruošti kitą savaitę.
Nauju nuosprendžiu po laisvės atėmimo bausmės atlikimo K. Bartoševičiui atimta teisė 5 metus dirbti darbą arba užsiimti veikla, kuri gali būti susijusi su mažamečiais bei nepilnamečiais asmenimis. Tokios baudžiamojo poveikio priemonės prašė valstybės kaltintojas Panevėžio apygardos vyriausiasis prokuroras Donatas Skrebiškis.
Lietuvos apeliacinis teismas padarė išvadą, kad nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymai bei kiti byloje esantys įrodymai – vaizdo įrašuose užfiksuoti duomenys, ekspertizės aktų išvados, ekspertų paaiškinimai ir kt. – patvirtina K. Bartoševičiaus kaltę atlikus visus jam inkriminuotus neteisėtus seksualinio pobūdžio veiksmus prieš vaikus.
Taip pat konstatuota, kad K. Bartoševičiui paskirta teisinga bausmė – laisvės atėmimas 7 metams.
Išnagrinėjus apeliacinius skundus, taip pat padidinta dviem nukentėjusiųjų atstovams pagal įstatymą priteista turtinė žala. K. Bartoševičius visiems asmenims turės atlyginti iš viso 32 tūkst. eurų turtinės ir neturtinės žalos.
Apeliacinis teismas nuosprendį peržiūrėjo pagal keturis apeliacinius skundus – nuteistojo, prokuroro ir dviejų nukentėjusiųjų advokatės. Prokuroro skundas buvo tenkintas iš dalies.
Ikiteisminis tyrimas K. Bartoševičiaus atžvilgiu baigtas 2023 m. liepą, byla dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus buvo perduota teismui.
Tuometinis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos parlamente narys K. Bartoševičius apie tai, kad dėl asmeninių priežasčių atsisako Seimo nario mandato pranešė prieš trejus metus – 2023 m. sausio 23 dieną. Vėliau tądien prokuratūra pranešė apie jo atžvilgiu pradėtą tyrimą dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis.
Portalas „Delfi“ skelbė, kad galimi seksualinio pobūdžio nusikaltimai buvo įvykdyti prieš choro „Ąžuoliukas“ auklėtinius.
Viešai skelbiama, kad 2012–2020 m. K. Bartoševičius buvo viešosios įstaigos berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ direktorius, o 2018–2019 m. – Kauno Veršvų gimnazijos mokytojas.
