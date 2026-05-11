Darželyje užsidegė elektros skydinė: evakuoti 78 vaikai ir darbuotojai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė BNS nurodė, kad 12.07 val. gautas pranešimas apie Ramygalos Sporto gatvėje, lopšelyje-darželyje „Gandriukas“ degančią elektros skydinę.
„Atvykus ugniagesiams, darželio darbuotojai, panaudoję pirmines gaisro gesinimo priemones – pagal pirminę informaciją, miltelinius gesintuvus – jau buvo užgesinę degantį elektros paskirstymo skydelį“, – sakė PAGD atstovė.
Jos duomenimis, iki atvykstant ugniagesiams iš darželio patalpų personalas išvedė 58 vaikus ir buvo išėję 20 darbuotojų.
„Pagal pirminę informaciją, šio įvykio metu nukentėjusiųjų nėra. Gaisro metu išdegė elektros paskirstymo skydelis, įrengtas atskiroje maždaug penkių kvadratinių metrų ploto patalpoje“, – pažymėjo E. Zdanevičienė.
Ugniagesiai patikrino patalpas ir jas išvėdino, darbai įvykio vietoje baigti apie 13 valandą.
Panevėžio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kęstutis Rimkus BNS sakė, kad tėvai informuoti apie įvykį, jų prašyta vaikus pasiimti anksčiau, o nesant tokios galimybės darželinukus iki vakaro priims Ramygalos gimnazija.
„Kol vyko tyrimas, aiškinimasis, vaikai buvo išvesti į gatvę, (...) apie 14 val. viskas buvo ištirta, išsiaiškinta, ir nutarta, kad rytoj įstaiga dirbs normaliu ritmu“, – sakė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.
Jo duomenimis, savivaldybės viešoji įstaiga „Velžio komunalinis ūkis“ pakeis elektros skydinės elementą.
Pasak darželio direktorės Rūtos Stankevičienės, ugdymas buvo organizuojamas lauke, vaikai tik grįžo į patalpas pavalgyti.
„Pavalgėme patalpose, nes ten tikrai nebuvo blogai, ir vėl išvedėme vaikus į kiemą. Ugdymas šiandien pas mus beveik visą dieną vyko kieme, o rytoj dirbsime kaip įprastai“, – nurodė darželio vadovė.
