FNTT vykdo ikiteisminį tyrimą dėl Vigilijaus Juknos įstaigos mokymų: atliktos kratos

FNTT trečiadienį nurodė atliekanti ikiteisminį tyrimą dėl galimo dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. Teisėsauga antradienį atliko kratas ir kitus procesinius veiksmus Kaune, taip pat Kauno ir Marijampolės rajonuose.
FNTT duomenimis, V. Juknai priklausanti įstaiga „Mokslinės paslaugos“ ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademija galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą apgaule galėjo gauti beveik 400 tūkst. eurų ir pasikėsino į dar daugiau nei 188 tūkst. eurų.
Europos prokuratūros kontroliuojamas ikiteisminis tyrimas dėl ūkininkų mokymams galbūt neskaidriai naudojamų Europos Sąjungos (ES) lėšų pradėtas kovo viduryje.
Kaip rašė BNS, Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė antradienį V. Jukną atleido iš savo visuomeninio konsultanto pareigų po to, kai „15min“ paskelbė žurnalistinį tyrimą apie vykdomus mokymus, kuriuose faktiškai nėra klausytojų.
Portalo duomenimis, buvusio Darbo partijos nario, dabar socialdemokrato ir V. Juknos įstaiga „Mokslinės paslaugos“ įgyvendina du stambius ES lėšomis remiamus projektus, kurie apima 51 šalies savivaldybę.
Paviešinus informaciją apie galbūt fiktyvius europinėmis lėšomis finansuojamus mokymus, Žemės ūkio ministerija antradienį pranešė stabdanti paramą mokymų organizatoriams ir pradedanti tyrimą.
Ministerija skelbė, kad institucijos, deklaravusios neįvykusius mokymus, privalės grąžinti paramą ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje.
Žemės ūkio ministras pranešime taip pat teigė, kad nustačius šiurkščius pažeidimus ar dokumentų klastojimo požymius, medžiaga bus perduota teisėsaugai ir FNTT.
Savo ruožtu VDU sudarė komisiją paramos naudojimo aplinkybėms tirti ir nušalino V. Jukną nuo Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų.
Naujausi komentarai