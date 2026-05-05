Gaisras Šepetos durpyne – suvaldytas: ugniagesiai dirbo visą naktį

Kaip teigiama, šiuo metu situacija – suvaldyta, gyventojai raginami išlikti ramūs ir laikytis rekomendacijų.
„Gegužės 4 d. 13.23 val. Šepetos durpyne kilusį gaisrą ugniagesiai gelbėtojai gesino visą naktį. Šiuo metu situacija yra suvaldyta, anksti ryte pajėgos vietoje buvo optimizuotos. Šiuo metu įvykio vietoje dirba daugiau nei 20 tarnybos pareigūnų“, – feisbuke pranešė VPGT.
Pasak jų, po nakties darbų aktyvus degimas fiksuojamas apie 4 ha teritorijoje – čia lokalizuoti du pagrindiniai gaisro židiniai, į kuriuos sutelktos pajėgos. Pirmadienį atlikus žvalgybą dronu, buvo nustatyta, kad degimas atskirais židiniais buvo išplitęs iki 164 ha teritorijoje – eksploatuojama durpyno dalis siekia apie 890 ha.
„Naktis ugniagesiams gelbėtojams, savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojams ir savivaldybės operacijų centro atstovams, Subačiaus kuro bazės, atsakingos už vandens perpumpavimą ir jo užtikrinimą, bei durpyno darbuotojams buvo intensyvi.
Siekiant sustabdyti ugnies plitimą – darbai tęsti nenutrūkstamai visą naktį. Didžiausias iššūkis – neleisti ugniai persimesti į šalia esantį mišką. Dėl profesionalių ir savalaikių veiksmų šią riziką pavyko suvaldyti“, – detalizuojama socialiniame tinkle.
Šiuo metu dūmingumas teritorijoje yra ženkliai sumažėjęs, tačiau keičiantis vėjo krypčiai bei greičiui, aplinkines gyvenvietes gali pasiekti didesnis dūmų kiekis.
„Rekomenduojame gyventojams ir toliau laikytis rekomendacijų – vengti buvimo gryname ore, užsidaryti namų langus. Kaip visuomet – daugiau patarimų lt72.lt“, – priminė VPGT.
