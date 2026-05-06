Gaisras Šepetos durpyne užgesintas

„6.11 val. paskelbta gaisro likvidacija, gaisras – užgesintas“, – pranešė PAGD.
Pasak departamento, antradienį vakare buvo paskelbta gaisro lokalizacija, tačiau vietoje vis dar liko ugniagesiai gelbėtojai bei durpyno darbuotojai, per naktį buvo vykdomi vandens pylimo darbai visoje degusioje teritorijoje.
Kupiškio rajono mero potvarkiu antradienį visoje savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl eksploatuojamo Šepetos durpyno degimo ir smilkimo, sukėlusio oro taršą.
PAGD pažymi, kad durpynų gaisrai yra vieni sudėtingiausių – jie gali degti ne tik paviršiuje, bet ir giliai po žeme, dažnai be atviros liepsnos. Tokie gaisrai išskiria daug tirštų dūmų, gali tęstis ilgą laiką ir net po gesinimo atsinaujinti iš gilesnių sluoksnių.
Pirmadienį, atlikus žvalgybą dronu, nustatyta, kad degimas atskirais židiniais buvo išplitęs iki 164 hektarų teritorijoje, tuo metu eksploatuojama durpyno dalis siekia apie 890 hektarų.
Gaisras Kupiškio rajone esančiame Šepetos durpyne kilo pirmadienį.
Naujausi komentarai