Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: degusios atliekos perkastos ir perlietos

Kaip BNS nurodė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (PGV) Operacinio vadovavimo skyriaus budintis specialistas, pirminiais duomenimis, gaisras apie 17 val. kilo įmonės „Žalvaris“ teritorijoje.
Degė atliekos
Jo žiniomis, užsidegė lauke įmonės teritorijoje laikomos atliekos.
Kiek vėliau Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento budintis pareigūnas BNS nurodė, kad gaisras lokalizuotas po maždaug valandos. Šiuo metu vyksta perkasimo, perpylimo darbai.
„Tarša yra lokali, tai kol dabar tų šiukšlių visų neperkas ir neperpils, tai tol šioks toks smilkimas bus“, – nurodė pareigūnas.
Apie nukentėjusiuosius nepranešama.
Į aplinkinių gyventojų telefonus kilus gaisrui buvo išsiųsti pranešimai, raginant žmones vengti buvimo lauke, užsidaryti namų langus.
Aplinkos apsaugos departamentas skelbia stebintis situaciją.
„Žalvario“ komentaras
Pasak bendrovės „Žalvaris“ atstovų, gaisras suvaldytas ir užgesintas per porą valandų. Kaip teigiama, liepsnos kilo viename iš po atviru dangumi esančių, maždaug 100 kv. metrų dydžio atliekų saugojimo sektorių. Jame buvo laikomos įvairios iš klientų surinktos, apdorotos nepavojingosios gamybinės atliekos.
„Dėl greitos darbuotojo ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos reakcijos gaisras greitai suvaldytas ir užgesintas. Nuo ugnies nukentėjo tik maža dalis šiame sektoriuje buvusių atliekų. Dėl to, kad bendrovė teritorijoje yra įrengusi atskirtus mūrinius sandėliavimo sektorius, gaisras buvo labai lokalus ir į kitus sektorius ar pastatus neišplito.
Bendrovė dėkinga ugniagesiams, aplinkosaugos ir kitoms tarnyboms už operatyvią ir profesionalią pagalbą. Taip pat įmonės darbuotojui, kuris, pastebėjęs dūmus teritorijoje, tiksliai žinojo ką daryti – skubiai pranešė tarnyboms. Tai leido greitai suvaldyti gaisrą. Šiuo metu labiausiai tikėtina laikoma savaiminio užsidegimo versija, tačiau tiksli gaisro priežastis paaiškės institucijoms atlikus gaisro aplinkybių tyrimą“, – rašoma portalui kauno.diena.lt atsiųstame komentare.
Bendrovės atstovai pridūrė, kad šiuo metu įvykio vietoje visos atliekos yra perkastos ir perlietos. Žmonės, pastatai ir technika nenukentėjo.
Ne pirmas gaisras
Socialiniuose tinkluose netruko pasklisti gaisro vaizdai.
Palemono g. 1 įsikūrusi atliekų tvarkymo įmonė „Žalvaris“. Čia gaisrai kyla nuolat – paskutinis jų fiksuotas beveik prieš metus.
Primename, kad tada paaiškėjo, jog įmonės teritorijoje, maždaug 30 kvadratinių metrų plote, sukrautoje krūvoje, tarp švino šlakų degė įvairios neorganinės medžiagos.
Taip pat gaisras „Žalvaryje“ buvo kilęs ir 2022 m. vasarą. Čia griaudėjo sprogimai, visas rajonas tuomet skendo dūmuose, buvo pranešta apie oro taršą.
