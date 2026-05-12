Gapšiui – bloga žinia iš prokuratūros

Lygtinio paleidimo komisija gegužės 4-osios nutarimu siūlo V. Gapšiui taikyti lygtinį paleidimą, kai jam dar likę atlikti vienerius metus ir devynis mėnesius laisvės atėmimo, antradienį pranešė Generalinė prokuratūra.
„Prokurorai nesutinka su komisijos sprendime padarytomis išvadomis dėl nuteistojo V. Gapšio pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimo“, – teigiama pranešime.
„Prokurorai pažymi, kad socialinio tyrimo išvadoje nuteistajam buvo nustatyti koreguotini veiksniai, susiję su jo gyvenimo būdu, aplinka, mąstymu bei elgesiu, todėl pataisos procesas, prokuratūros vertinimu, turėtų būti tęsiamas“, – pažymėjo prokuratūra.
Dėl to Kauno apygardos prokuratūra apskundė minėtą nutarimą teismui, prašydama jo netvirtinti.
Kaip rašė BNS, teismai jau dukart atmetė V. Gapšio prašymus jį paleisti anksčiau laiko po to, kai Lygtinio paleidimo komisija priėmė ekspolitikui nepalankius sprendimus.
V. Gapšys kalinamas nuo 2023-iųjų lapkričio, kai Lietuvos apeliacinis teismas jį pripažino kaltu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2024-ųjų spalį patvirtino V. Gapšio kaltę, skirdamas jam kiek švelnesnę ketverių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Pagal Bausmių vykdymo kodeksą, 4–10 metų laisvės atėmimą atliekantys nuteistieji gali būti paleisti lygtinai, kai atlieka pusę jiems paskirto laisvės atėmimo.
Jei nuteistasis sutinka, kad jam būtų taikoma intensyvi priežiūra, šis terminas gali būti trumpinamas dar iki devynių mėnesių. Kauno apylinkės teismo duomenimis, V. Gapšys sutinka, jog jam būtų taikoma intensyvi priežiūra.
Buvęs parlamentaras nuteistas už tai, kad pažadėjęs atlikti taip pat kalinamo verslininko Raimondo Kurlianskio pageidaujamus veiksmus, gavo 12,1 tūkst. eurų nuolaidą Darbo partijos politinei reklamai ir 15 tūkst. eurų paramą įstaigai „Meno ir sporto projektai“.
Laisvės atėmimu „MG grupės“ politinės korupcijos byloje taip pat nuteistas buvęs parlamentaras Eligijus Masiulis. Jis su R. Kurlianskiu siekė laisvės anksčiau laiko, bet teismai prašymų iki šiol netenkino.
Drauge šioje korupcijos byloje nuteisti buvę parlamentarai Šarūnas Gustainis ir Gintaras Steponavičius bei trys juridiniai asmenys – Liberalų sąjūdis, Darbo partija ir „MG grupė“. Jiems iš viso skirta apie 1,8 mln. eurų baudų.
