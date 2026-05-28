Generalinė prokuratūra pranešė svarbią informaciją dėl nutekintų Registrų centro duomenų

„Prokuratūra pažymi, kad pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) pareiga pranešti apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pačiam duomenų subjektui nustatyta būtent duomenų valdytojui, pas kurį toks pažeidimas įvyko – šiuo atveju RC, o ne prokuratūrai, kuri vadovauja ikiteisminiam tyrimui, pradėtam dėl šio įvykio“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ketvirtadienį rašė prokuratūra.
Savo ruožtu valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, jog gyventojus informuoti apie incidentą turėjo prokurorai.
„Dabar bandoma sakyti, kad premjerė ir ministrai neinformavo. O tas, kas pradėjo tyrimą, ar turėjo informuoti visuomenę, ar ne?“ – TV3 žinioms trečiadienį sakė politikas.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda nepateisinamu pavadino sprendimą informuoti visuomenę apie didelio masto duomenų vagystę praėjus pusantro mėnesio, kai ji buvo pastebėta.
Tuo metu premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad laukta prokuratūros pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą.
Seimo opozicija dėl to inicijuoja parlamentinį tyrimą. Atsižvelgdama į jo rezultatus, neatmeta kelti politinės atsakomybės klausimą.
BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vyko iš užsienio pasisavinus Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
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