Girtas sūnus nudūrė tėvą, o jį gelbėjusią motiną sužeidė

Kaip pranešė Generalinė prokuratūra, teismas vyrui skyrė subendrintą 12 metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Šis nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Bylos duomenimis, pernai kovo 2-ąją nuteistasis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, asmeninio konflikto metu smurtavo prieš savo tėvą ir motiną.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, vyras namuose rankomis sudavė tėvui ne mažiau kaip du smūgius į veidą ir krūtinę. Tėvui išbėgus į kiemą, sūnus jį pasivijo ir du kartus dūrė peiliu į nugarą, dėl ko tėvas mirė.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad motinai bandant apginti vyrą nuo smurtaujančio sūnaus, šis jai sudavė ne mažiau kaip du smūgius į veidą ir sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą.
Vyras teisėtvarkos pareigūnams yra gerai žinomas, anksčiau teistas už turtinio ir smurtinio pobūdžio nusikalstamas veikas.
