 Girtos kompanijos kelionę sustabdė smūgis į kitą mašiną: kas vairavo, neaišku

yra sužalotų žmonių
2026-05-04 09:02
BNS inf.

Šiauliuose, Architektų gatvėje, sekmadienio pavakarę į stovintį automobilį „Nissan Qashqai“ atsitrenkė „Seat Altea“, kuriuo važiavo girta kompanija, sužaloti žmonės, pirmadienį pranešė Šiaulių apskrities policija.

Girtos kompanijos kelionę sustabdė smūgis į kitą mašiną: kas vairavo, neaišku / Asociatyvi S. Lisausko / BNS nuotr.

Nukentėjo „Nissan Qashqai“, kurį vairavo blaivus vyras, gimęs 1944 metais, keleivės: 1976 ir 1947 metais gimusios moterys. Jos po medikų apžiūros ligoninėje, gydosi ambulatoriškai.

Eismo įvykio metu nukentėjo ir girta automobilio „Seat Altea“ keleivė, gimusi 1973 metais. Jai nustatytas 1,92 promilės girtumas. Moteris gydoma ligoninėje.

Pareigūnai aiškinasi, kas vairavo automobilį „Seat“. Į areštinę uždaryti du įtariamieji: 1990 metais gimęs vyras, kuriam nustatytas 3,32 promilės girtumas, ir 1981 metais gimęs vyras, kuriam nustatytas 2,71 promilės girtumas.  

Šiame straipsnyje:
girta kompanija
girtas vairuotojas
avarija
avarija LT
sužaloti žmonės

