Grėsmingas skambutis tarnyboms: jei nesurinksite bičių, susprogdinsiu namą

Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, gegužės 23 d.17.58 val. ugniagesiai lėkė į Prienų rajone esančio Vėžionių kaimo Mokyklos gatvę.
Buvo gautas vyro pranešimas, kad jis susprogdins aštuonbutį dviejų aukštų namą dujų balionu, jei policija nesurinks bičių.
Atvykus ugniagesiams, po pranešėjo langu rastas vabzdžių lizdas. Vabzdžiai skraidė.
Apie įvykį pranešęs vyras elgėsi neadekvačiai, buvo neblaivus. Policijos pareigūnai jį išsivežė, o ugniagesiai audeklu užkimšo vabzdžių lizdo angą.
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