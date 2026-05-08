Į žentą gelbėjusios senjorės namus atėjęs sukčius iš rankų išplėšė per 10 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį moteriai (gim. 1938 m.) būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstamas asmuo.
Prisistatęs policijos pareigūnu ir pasakęs, kad žentui nutiko nelaimė, jis pareikalavo 1,5 tūkst. eurų.
Tą pačią dieną, 14.20 val., pasiimti pinigų atvyko nepažįstamas vyras. Jis iš senjorės rankų pagrobė 10,5 tūkst. eurų ir pasišalino.
Policija skelbia, kad moteris iš viso patyrė 12 tūkst. eurų žalą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Investuoti į kriptovaliutas norėjęs vyras prarado 28 tūkst. eurų
Kaip pranešė Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), gegužės 1 d. į pareigūnus kreipėsi vyras (gim. 1972 m.), kuris pranešė galimai nukentėjęs nuo sukčių.
Anot vyro, nuo sausio 8 d. iki balandžio 30 d. investuojant pinigus į kriptovaliutas nepažįstami asmenys apgaulės būdu iš jo pasisavino pinigus. Nuostolis – 28 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Pinigai pasisavinti iš banko sąskaitos
Apie galimas sukčių atakas pranešta ir Šiaulių, Panevėžio bei Marijampolės apskrityse.
Šiaulių AVPK duomenimis, gegužės 1 d. nepažįstamas vyras iš šiaulietės (gim. 1985 m.) apgaulės būdu išviliojo jai priklausančios banko sąskaitos prisijungimo duomenis ir iš sąskaitos pasisavino 5,7 tūkst. eurų.
Marijampolės policija pranešė, kad ketvirtadienį į pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1964 m.) ir nurodė, kad tą pačią dieną apie 13.58 val., būdama namuose, esančiuose Vilkaviškio rajone, Šiaudiniškių kaime, pastebėjo, kad nenustatyti asmenys nenustatytu būdu iš banko sąskaitos pasisavino 3 921,80 euro.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Anot Panevėžio AVPK, ketvirtadienį 12.49 val. Panevėžyje vyras (gim. 1969 m.) pranešė, kad pasinaudojus jam priklausančia banko kortele bankomate buvo išgryninti pinigai ir atsiskaityta įvairiose prekybos vietose.
Turtinė žala – 3 697,46 euro.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
