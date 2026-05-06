 Ilgapirštis sumanė įrengti nuosavą kirpyklą? Pavogė kirpimo mašinėles ir plaukų džiovintuvą

2026-05-06 14:14
BNS inf.

Tauragėje įsibrovus į įmonės patalpas antradienio naktį pavogta plaukų kirpimo mašinėlių ir plaukų džiovintuvas, taip sukeliant daugiau nei 1,8 tūkst. eurų nuostolį.

Kaip trečiadienį pranešė Tauragės apskrities policija, minėtą turtą pagrobė nenustatytas asmuo, J. Tumo-Vaižganto gatvėje išdaužęs įmonės patalpų stiklą ir patekęs į vidų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. 

Tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

