Išaiškintas fentanilio platinimo tinklas: įtarimai pareikšti šešiolikai žmonių

Lietuvos kalėjimų tarnyba pirmadienį pranešė, kad Kriminalinės žvalgybos valdyba ikiteisminį tyrimą dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų – fentanilio – platinimo Vilniaus apskrityje pradėjo pernai spalį.
Įtariama, kad Vilniaus miesto gyventojas, anksčiau ne kartą teistas ir atlikęs laisvės atėmimo bausmę, įsigydavo narkotikus Vilniaus rajone, o vėliau juos dalimis platindavo asmenims, susijusiems su įkalinimo įstaigomis.
Ikiteisminio tyrimo metu byla išsiplėtė – šiuo metu joje jau yra šešiolika įtariamųjų.
Atliekant kratas Šalčininkuose kartu su narkotinėmis medžiagomis buvo rasta ir paimta 9,4 tūkst. kontrabandinių cigarečių. Ši medžiaga bus perduota tolesniam tyrimui policijai.
Tyrimo metu suimti penki asmenys. Jiems pareikšti įtarimai dėl narkotinių medžiagų platinimo.
Tyrimas tęsiamas.
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