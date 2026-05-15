Išnagrinėjusi pareiškimą dėl VMU vadovo, prokuratūra pradėjo tyrimą dėl turto prievartavimo

Tyrimas pradėtas dėl savavaldžiavimo, neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo, neteisėto informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimo ar panaudojimo bei turto prievartavimo.
Po to, kai žiniasklaidoje buvo paviešinta informacija apie tariamus artimus V. Kaubrės ryšius su pavaldine, VMU ir jos direktorius tai pavadino šmeižtu ir kreipėsi į policiją su prašymu pradėti tyrimą dėl neteisėto informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimo ar panaudojimo.
Policija atsisakė pradėti tyrimą pagal minėtą pareiškimą, neįžvelgusi nusikaltimo, tačiau prokuratūra policijos nutarimą panaikino.
„Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorė, išnagrinėjusi ir įvertinusi Valstybinių miškų urėdijos pareiškime nurodytas aplinkybes bei susipažinusi su Vilniaus miesto 2 policijos komisariato nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą išdėstytais motyvais, gegužės 14 dieną priėmė sprendimą panaikinti nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir tyrimą pradėjo“, – BNS informavo Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Prokuratūros teigimu, nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą buvo priimtas neišsamiai patikrinus pareiškime nurodytas aplinkybes.
„Siekiant nustatyti, ar asmenų veiksmuose galėjo būti nusikalstamos veikos požymių, tikslinga pradėti ikiteisminį tyrimą ir atlikti tyrimo veiksmus“, – sakė G. Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorė, tyrimą pavesta atlikti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams.
