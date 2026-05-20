Išvažiavęs elektriniu dviračiu iš namų Zarasų rajone dingo vyras

Pasak Utenos apskrities policijos pareigūnų, dingęs vyras – apie 170–175 cm ūgio, lieso kūno sudėjimo, žilstelėjusių plaukų, su žila barzda ir ūsais. Ant dešinės rankos – neryški tatuiruotė, primenanti lanką. Galimai vilkėjo marškinėlius trumpomis rankovėmis ir tamsiai mėlynus džinsus.
Paskutinį kartą P. Bašev su dviračiu buvo pastebėtas gegužės 17 d. apie 14.30 val. Zarasuose.
Gyventojus turinčius informacijos apie vyro buvimo vietą, policija prašo pranešti Utenos aps. VPK Zarasų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiajam tyrėjui Vladui Matuliui tel. +370 615 14374, el. paštu [email protected] arba skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112.
