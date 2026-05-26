Įtarimai „čekiukų“ bylose pateikti trims Marijampolės, Birštono ir Kaišiadorių politikams

Taip pat priimtas sprendimas dėl buvusio Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nario Valdo Mikalajūno veiksmų.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, I. Lunskienė, 2019–2021 metais eidama Marijampolės savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, išlaidų suvestines, jose įtvirtindama tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas degalų ir interneto ryšio išlaidas. Tokiu būdu I. Lunskienė Marijampolės savivaldybės administracijai galėjo padaryti 3,9 tūkst. eurų turtinę žalą.
V. Jokimas, 2019–2021 metais eidamas Birštono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas degalų išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. Įtariama, kad jis galimai padarė 1,4 tūkst. eurų turtinę žalą.
K. Petkevičius įtariamas, kad 2019–2023 metais būdamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariu galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, sistemingai klastojo dokumentus, pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas transporto išlaidas. Skaičiuojama, kad jis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 2,1 tūkst. eurų žalą.
Ikiteisminiame tyrime dėl buvusio Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nario V. Mikalajūno piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais, Vilniaus miesto apylinkės teismas patvirtino ikiteisminiam tyrimui vadovavusios Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės priimtą nutarimą jį nutraukti ir atleisti V. Mikalajūną nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Prokurorai ir teismas įvertino, kad politikas visiškai pripažino kaltę, nuoširdžiai gailėjosi dėl padarytų nusikaltimų ir atlygino padarytą žalą. V. Mikalajūnas grąžino savivaldybės administracijai 9,2 tūkst. eurų tarybos nario lėšų, kurios jam buvo išmokėtos nepagrįstai.
Jam taip pat skirta baudžiamojo poveikio priemonė – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas penkeriems metams.
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