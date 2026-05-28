Joniškio rajono tarybos narė „čekiukų“ byloje atleista nuo atsakomybės, bet negalės eiti pareigų

Kaip ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra, Šiaulių apylinkės teismas patvirtino prokuroro nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą V. Petraitienės atžvilgiu ir atleisti ją nuo baudžiamosios atsakomybės.
Politikei skirtos baudžiamojo poveikio priemonės – 1 tūkst. eurų įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą ir teisės būti išrinktai ar paskirtai į valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių, nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas trejiems metams.
Ši nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui.
Sprendimas kreiptis į teismą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės priimtas įvertinus įtariamosios prisipažinimą, gailėjimąsi, turtinės žalos atlyginimą, jos teistumo nebuvimą, numatomą įstatymų laikymąsi.
Teismas konstatavo, kad šioje byloje baudžiamosios atsakomybės tikslai gali būti pasiekti neskiriant bausmės, todėl prokuroro prašymą tenkino.
Tyrimo duomenimis, 2019–2023 metų kadenciją V. Petraitienė, eidama tarybos narės pareigas, suklastojo išlaidų kompensavimo dokumentus, pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas degalų išlaidas ir taip neteisėtai įgijo savivaldybės lėšų.
Bylos duomenimis, politikė Joniškio rajono savivaldybės administracijai padarė 5 tūkst. 419 eurų turtinę žalą, taip pat didelę neturtinę žalą dėl sumažėjusio visuomenės pasitikėjimo savivaldybės institucija.
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