 Kaimyno pastangos išgelbėjo nuo galimos tragedijos: iš degančio namo išvedė vyrą

2026-04-30 09:39
Gytis Pankūnas (ELTA)

Vilkaviškio rajone trečiadienį užsidegė namas, apdegė jo savininkas, pranešė ugniagesiai.

Asociatyvi G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 19.49 val. pranešta, kad Klausučių seniūnijoje, Daržininkų kaime, Gėlių gatvėje, dega gyvenamasis namas.

Taip pat nurodyta, kad kaimynas tikrina, ar pastato viduje yra žmonių.

Atvykus ugniagesiams, degė medinio priestato siena, iš po namo stogo rūko dūmai. Gaisro metu apdegė dalis medinio priestato sienų, dalis stogo konstrukcijų, nuardyta dalis stogo dangos.

Iki ugniagesių atvykimo kaimynas išvedė į lauką namo savininką, gimusį 1970 m., kuris buvo apdegęs rankas ir drabužius, buvo kruvinas, prisikvėpavęs dūmų. Atvykę medikai ir policijos pareigūnai agresyvų vyrą išvežė į gydymo įstaigą.

Name dūmų detektoriaus nebuvo.

