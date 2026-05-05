Kalėjimų tarnyba atlieka patikrinimus: kasdien įkliūva neblaivūs darbuotojai

Praeitą penktadienį buvo nustatyta, kad dvi LKT pareigūnės vairavo neblaivios. Dėl šių įvykių pradėti tarnybiniai patikrinimai dėl galimo pareigūno vardo pažeminimo.
Pirmadienį užfiksuoti trys atvejai, kai LKT darbuotojai (du pareigūnai ir informacinių technologijų darbuotojas, ne pareigūnas) į darbą atvyko neblaivūs. Dėl visų atvejų inicijuoti ir šiuo metu atliekami tarnybiniai patikrinimai.
Antradienį nustatyti dar du atvejai – į darbą atvyko neblaivūs darbuotojai, ne pareigūnai, jų atžvilgiu taip pat pradėti patikrinimai.
„LKT pabrėžia, kad institucijoje galioja nulinės tolerancijos politika alkoholio vartojimo pažeidimams. Tokie pažeidimai vertinami itin griežtai, kadangi jie kelia grėsmę tiek pačių darbuotojų, tiek visuomenės saugumui, taip pat daro žalą institucijos reputacijai“, – rašoma pranešime.
Kokių įkalinimų įstaigų darbuotojai įtariami padarę pažeidimus LKT nenurodo.
Naujausi komentarai