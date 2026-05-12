 Kalėjimų tarnybos darbuotojai – nemalonumai: pripūtė į alkotesterį

2026-05-12 17:47 diena.lt inf.

Pirmadienį Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) darbuotojai nustatytas neblaivumas.

Asociatyvi D. Labučio/ELTOS, magnific nuotr.

Kaip skelbia LKT, gegužės 11 d., pirmadienį, planinio darbuotojų patikrinimo metu, apie 6.30 val., patikrinus į darbą atvykusią Imuniteto ir vidaus tyrimų skyriaus darbuotoją, alkotesteriu jai nustatytas 0,46 prom. neblaivumas.

Dėl pažeidimo ir galimo pareigūno vardo pažeminimo pradėtas tarnybinis patikrinimas. LKT veiklos specifika reikalauja nepriekaištingos reputacijos, atsakomybės ir aukščiausių profesinės etikos standartų laikymosi.

Tarnyba pabrėžė, kad prevenciniai patikrinimai ir toliau bus vykdomi visoje sistemoje, siekiant užtikrinti nulinę toleranciją psichoaktyvių medžiagų vartojimui darbo vietoje.

