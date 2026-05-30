Kalvarijos gyventojui gresia rimti nemalonumai

1967 metais gimusiam vyrui priklausančiame ūkiniame pastate taip pat rasta ir 560 litrų raugo bei 40 litras skysčio, turinčio specifinį naminei degtinei būdingą kvapą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kalvarijos savivaldybėje ūkiniame pastate rastas aparatas naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti, šeštadienį pranešė Marijampolės apskrities policija.
1967 metais gimusiam vyrui priklausančiame ūkiniame pastate taip pat rasta ir 560 litrų raugo bei 40 litras skysčio, turinčio specifinį naminei degtinei būdingą kvapą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Naujausi komentarai