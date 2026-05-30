 Kalvarijos gyventojui gresia rimti nemalonumai

Kalvarijos gyventojui gresia rimti nemalonumai

2026-05-30 09:42
BNS inf.

Kalvarijos savivaldybėje ūkiniame pastate rastas aparatas naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti, šeštadienį pranešė Marijampolės apskrities policija.

<span>Kalvarijos gyventojui gresia rimti nemalonumai</span>
Kalvarijos gyventojui gresia rimti nemalonumai / Asociatyvi ELTOS nuotr.

1967 metais gimusiam vyrui priklausančiame ūkiniame pastate taip pat rasta ir 560 litrų raugo bei 40 litras skysčio, turinčio specifinį naminei degtinei būdingą kvapą.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
Kalvarija
naminė degtinė

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