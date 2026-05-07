Klaipėdos rajono policija ieško dingusio vyro

Klaipėdos rajono policijos komisariato pareigūnai ieško dingusio be žinios Juozo R. (gim. 1951 m.), kuris dar šių metų balandžio 25 d. išėjo iš namų Pleškučių kaime ir iki šiol negrįžo.
Vyras vilkėjo tamsiais darbiniais rūbais. Asmuo – apie 180 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, gelsvai žilų plaukų, kurie kirpti trumpai, žila barzda, mėlynų akių. Ant rankos plaštakos saulės atvaizdo tatuiruotė, užrašas.
Asmenis, žinančius apie dingusiojo buvimo vietą, prašoma skambinti 112 arba 070060712, arba rašyti el. p. [email protected]
