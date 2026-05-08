Kontrabandininkų grupei, kurioje – ir pasienietis, beveik 100 tūkst. eurų baudų

Vienas iš nuteistųjų – buvęs pasienietis iš Visagino, dėl šių nusikalstamų veikų atleistas iš tarnybos.
2025 metų gegužės naktį Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai Ignalinos rajone, prie Prūto ežero, kuriuo eina Lietuvos valstybės siena su Baltarusija, sulaikė keturis 27–42 metų vyrus.
Du iš jų valtimi iš ežero gabeno dėžes su kontrabandinėmis cigaretėmis, kiti du jas krovė į mikroautobusą. Iš viso pareigūnai surado 90 tūkst. pakelių cigarečių su Baltarusijos banderolėmis, kurių vertė – beveik 384 tūkst. eurų.
Tą pačią naktį pareigūnai sulaikė 42 metų Vilniaus pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardos jaunesnįjį specialistą G. B., o kitą dieną – šios cigarečių kontrabandos organizavimu įtariamą 38 metų vilnietį E. S.
Bylos duomenimis, E. S. kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu kitus penkis kaltinamuosius subūrė į organizuotą grupę ir organizavo neteisėtą cigarečių gabenimą į Lietuvą bei disponavimą šiomis akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Grupės nariai buvo pasiskirstę vaidmenimis ir iš anksto pasiruošę nusikalstamoms veikoms: įsigijo mikroautobusą cigaretėms gabenti, išsinuomavo sodybą prie minėto ežero, pasirūpino hidrokostiumais ir varikliu valčiai.
Tuometinio VSAT pareigūno G. B. užduotis buvo informuoti bendrininkus apie pasieniečių judėjimą ir kitus kolegų veiksmus. Dėl to jam buvo pareikšti kaltinimai ir dėl piktnaudžiavimo tarnyba.
Organizuotos grupės nariai laikėsi konspiracijos, tarpusavyje bendravo per įvairias susirašinėjimo programėles, tačiau išvengti demaskavimo jiems tai nepadėjo.
Kadangi visi šeši asmenys savo kaltę pripažino visiškai, ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis prokuroras kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu.
Įvertinęs prokuroro pareiškime pateiktus argumentus ir ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, Panevėžio apygardos teismas balandžio 22 dieną paskelbė baudžiamąjį įsakymą, kuriuo visus teisiamuosius pripažino kaltais dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų.
E. S. teismas subendrinus skyrė 25 tūkst. eurų dydžio baudą. Buvusiam VSAT pareigūnui G. B. – 14,7 tūkst. eurų dydžio baudą.
Kitiems organizuotos grupės nariams skirtos nuo 12,5 iki 19,4 tūkst. eurų siekiančios baudos. Jas nuteistieji privalo sumokėti per 24 mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.
Iš nuteistųjų taip pat konfiskuoti hidrokostiumai, telefonai, valties variklis, bus išieškota mikroautobuso vertę atitinkanti pinigų suma – daugiau nei 5 tūkst. eurų.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Mindaugas Rimkus, tyrimą atliko VSAT kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai.
Teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėjo gegužės 7 dieną.
