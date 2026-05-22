Lietuvos pasieniečiai sulaikė lenką: ketino kopėčiomis perlipti koncertiną ir patekti į Baltarusiją

Lenkas sulaikytas trečiadienį maždaug už 200 metrų nuo sienos su Baltarusija. Jis turėjo savadarbes kopėčias.
Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos pareigūnai vyrą techninėmis priemonėmis pastebėjo valstybės sienos apsaugos zonoje netoli Jaskonių kaimo Druskininkų savivaldybėje, miškingoje vietovėje.
Skubiai ten nuvykusiems pareigūnams jis pateikė tapatybės kortelę.
Įvykio vietoje pasieniečiai taip pat rado lenko dviratį, krepšius, miegmaišį ir asmeninius daiktus. Vyras turėjo plaktuką, peilių, vinių.
Viename jo krepšyje pareigūnai aptiko į vokus sudėtus JAV dolerių ir Lenkijos zlotų banknotus. Bendra šios valiutos vertė – beveik 60 tūkst. eurų.
Prie sulaikymo vietos rastos ir medinės savadarbės kopėčios.
Lenkijos pilietis paaiškino ketinęs jomis įveikti nuo migrantų iš Baltarusijos apsisaugoti skirtą ir Lietuvos pusėje įrengtą fizinį barjerą. Jį sudaro apsauginė tvora bei koncertinos piramidė. Taip užsienietis planavo patekti į Baltarusiją.
Sulaikytą Lenkijos pilietį pasieniečiai uždarė į areštinę.
Dėl pasikėsinimo neteisėtai pereiti valstybės sieną ir gabenti kontrabandą (pinigus) VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Ketvirtadienį teismas Lenkijos piliečiui skyrė kardomąją priemonę – suėmimą vienam mėnesiui.
Sulaikyti pinigai saugomi Varėnos pasienio rinktinėje.
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