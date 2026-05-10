Mažeikiuose dingo nepilnametis: pareigūnai prašo pagalbos

Kaip skelbė pareigūnai, vakar, gegužės 9 d., apie 15 val., Mažeikiuose iš namų išėjo ir dingo 2010 m. gimęs Kajus Remutis.
Paauglio požymiai: apie 160 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, trumpų juodų plaukų. Vilkėjo juodos spalvos sportines kelnes, juodos spalvos liemenę, po liemene vilkėjo sportinį mėlynos spalvos megztuką su kapišonu, avėjo tamsiai mėlynos spalvos sportinius batelius. Turėjo mėlynos spalvos kuprinę.
Policija pažymėjo, kad jaunuolis telefono su savimi neturi.
Jei pastebėjote vaikiną ar žinote jo buvimo vietą, pareigūnai prašo nedelsiant skambinti policijos bendruoju pagalbos centro telefonu 112.
