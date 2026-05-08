 Migrantai į Lietuvą ropojo iš Baltarusijos iškastu urvu

2026-05-08 10:03
BNS inf.

Lietuvos pasieniečiai sulaikė aštuoniolika neteisėtų migrantų, kurie į šalį ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastu urvu, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Sulaikyti ir į Baltarusiją grąžinti Afganistano bei Šri Lankos piliečiais prisistatę asmenys,  sulaikyti du Ukrainos piliečiai, įtariama, atvykę pasiimti į Lietuvą neteisėtai patekusių septynių migrantų.

Anot VSAT pranešimo, neteisėtus migrantus Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos pareigūnai fiksavo naktį iš antradienio į trečiadienį Varėnos rajone per vaizdo stebėjimo sistemą.

Kovojant su neteisėta migracija, čia, Lietuvos pusėje, prie sienos linijos, yra pastatytas fizinis barjeras – tvora ir koncertinos piramidė.

Į Lietuvą šie aštuoniolika asmenų naktį įropojo iš Baltarusijos pusės iškastu urvu. Nedelsiant į šią vietą atvyko arčiausiai buvę Kabelių pasieniečių patruliai, tarp jų – ir kinologai su šunimis. VSAT pajėgos sulaikė iš urvo išlindusius ir į mišką nubėgusius aštuoniolika užsieniečių.

Visi jie buvo jauno amžiaus vyrai. Septyniolika asmenų prisistatė Afganistano piliečiais. Tik trys iš jų nešėsi šios šalies pasus, o likusieji jokių dokumentų neturėjo. Dar vienas Kabelių pasieniečiams teigė esąs Šri Lankos pilietis, dokumentų jis neturėjo.

Įvertinę aplinkybes, kad užsieniečiams pavojus negresia, pareigūnai juos grąžino į Baltarusiją.

Netoli migrantų sulaikymo vietos pasienyje su Baltarusija Kabelių pasieniečiai sustabdė automobilį „Audi A6“ lietuviškais numeriais. Jį vairavo 41-erių Ukrainos pilietis, kartu vyko 33-ejų Ukrainos pilietė. Pirminiais duomenimis, šie teisėtai Lietuvoje esantys asmenys atvyko pasiimti septynių į Lietuvą įropojusių migrantų.

VSAT Varėnos pasienio rinktinėje dėl neteisėto asmenų gabenimo per valstybės sieną pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.

Šiemet tai buvo antras kartas, kai migrantai į Lietuvą bandė patekti iš Baltarusijos iškastais urvais.

Balandžio 6 dieną tokį atvejį VSAT pareigūnai fiksavo Vilniaus rajone.

Lietuvos pareigūnų teigimu, tokie urvai kasami ir migrantai jais bando į Lietuvą atropoti ne be Baltarusijos pareigūnų žinios.

Iš viso šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti 731 migrantas, į Lenkiją – 146, o į Latviją – 2475.

