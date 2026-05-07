Ministrė apie Celofano kelionę į Baltarusiją: tos spragos bus šalinamos

„Priežastys, kodėl taip įvyko, aiškėja. Išvykstant per oro uostą, greičiausiai, sistemoje nėra tam tikrų duomenų, kurie leistų užtikrinti visišką įgyvendinimą teismų sprendimų“, – Vyriausybės valandoje Seime ketvirtadienį kalbėjo R. Tamašunienė.
„Tos spragos bus šalinamos, bet tai yra Vidaus reikalų ministerijos veikimo laukas, bet nepaliktas tas klausimas. Kad tokių įvykių nebūtų ateityje, mes spręsime“, – pažymėjo ji.
Parlamentarė Agnė Širinskienė savo klausimą apie A. Kandroto kelionę norėjo adresuoti vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui, bet jis Vyriausybės valandoje nedalyvavo dėl komandiruotės.
„Tikrai nenoriu girdėti apie tai, kad Baltarusija ir Lietuva neturi sutarčių, tas yra akivaizdu, ir net jei sutarčių būtų, vis tiek būtų problemų, nes Baltarusija nesilaiko tarptautinės teisės“, – sakė A. Širinskienė.
Pasak R. Tamašunienės, Teisingumo ministerija kreipsis dėl teismo sprendimo įgyvendinimo pagal vienintelę tebegaliojančią teisinės pagalbos sutartį su Baltarusija.
A. Kandrotas pirmadienį pats pranešė išvykęs į Baltarusiją. Kaip rašė nepriklausomas baltarusių leidinys „Naša Niva“, ten jis davė interviu valstybinei televizijai, kuriame pasakojo apie sunkią padėtį Lietuvoje, Baltarusijai taikomų sankcijų pasekmes.
Kaip rašė BNS, anksčiau už finansinius nusikaltimus teistas A. Kandrotas pernai rugsėjį nuteistas riaušių prie Seimo byloje, jam skirti ketveri metai nelaisvės. Tačiau šis sprendimas neįsiteisėjęs, apeliacinės instancijos teismas sprendimą skelbs rugsėjį.
Vyras kovą taip pat pripažintas kurstęs neapykantą prieš buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos bei pažeidęs viešąją tvarką. Jam skirti metai kalėjimo, bet šis nuosprendis taip pat neįsiteisėjęs.
Šiose dviejose bylose A. Kandrotas pripažintas recidyvistu.
Be to, balandį Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti naują bylą, kurioje vyras kaltinamas viešoje vietoje sudavęs smūgį visuomenininkui Valdui Bartkevičiui.
Naujausi komentarai