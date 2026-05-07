Mįslingi paryčių įvykiai Kauno senamiestyje: vietoj vieno tyrimo teks pradėti kitą?

Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad specialiosios tarnybos ten skubėjo 6.28 val. į Bendrąjį pagalbos centrą paskambinus baro „Sambūris“ dabuotojui, kuris pranešė, jog išlaužęs duris į jų patalpas pateko vyras.
Atskubėjus policijai, įtariamas įsilaužėlis rastas dar įvykio vietoje. O pareigūnus pasitikęs juos kvietęs baro darbuotojas paaiškino, kad pastebėjo įsibrovėlį, kuris kažkokiu būdu atidarė lauko duris, bet ne išlaužė, kaip manyta iš pradžių, tvarkydamas patalpas.
Nustatyta, kad įsibrovėlis – 21-erių metų kaunietis, kuriam konstatuotas 2,32 promilių girtumas.
Tačiau, kadangi jis iš tikrųjų buvo su akivaizdžiomis smurto žymėmis, policija išsikvietė pagalbon ir greitosios medikus. Šie konstatavo įsibrovėliui akies traumą.
Anot Kauno policijos atstovės, pirminiais duomenimis, šis jaunuolis buvo sumuštas nepažįstamo asmens Vilniaus gatvėje. Panašu, kad tiek pavyko iš jo, dėl girtumo vos pastovinčio ant kojų, išpešti. Ir gali būti, kad jis brovėsi į minėtą barą, pastebėjęs jame žmogų, pagalbos. Arba dėl girtumo bei patirtos traumos jau sunkiai orientavosi.
Šis specialiųjų tarnybų skubėjimas į Kauno senamiestį baigėsi tuo, kad kol kas joks ikiteisminis tyrimas nepradėtas, nes pagalbą kvietęs baro darbuotojas, paaiškėjus, kad durys – neišlaužtos, teigė pretenzijų neturintis, o dėl galimo smurto prieš minėtą jaunuolį, kol kas įvardijant tai, kaip fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą, vyksta aplinkybių patikslinimas, po ko ir bus sprendžiama, ar pradėti dėl to ikiteisminį tyrimą.
