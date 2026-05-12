 Namuose rasta mirusi moteris, įtariama, kad prieš ją buvo smurtauta

2026-05-12 07:19
BNS inf.

Namuose Jurbarko rajone buvo rasta mirusi moteris, prieš ją, kaip įtariama, buvo smurtauta, antradienį pranešė policija.

Policija / Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

1961 metų gimimo moters kūnas surastas Armeniškių kaime.

Smurtu prieš ją įtariamas 1994 metais gimęs vyras uždarytas į sulaikymo patalpą, jam fiksuotas 2,46 promilės girtumas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

