Naktį Kybartuose – didžiulis gaisras

Anot Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pranešimo, tuoj po vidurnakčio sulaukta žinios, kad priešais Eitkūnų gatvę atvira liepsna dega garažų masyvai.
Ten 12 garažų mūrinių garažų sublokuoti į vieną pastatą. Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė trys garažai, dar devynių stogai buvo pagauti liepsnos.
Išdegė du garažai su viduje buvusiais ūkio ir namų apyvokos daiktais, aprūko keturi, nudegė devynių garažų stogai.
Ugniagesiai gelbėtojai diskiniais pjūklais dalį garažų atrakino, išgelbėjo keturis automobilius, kitą juose buvusį turtą.
