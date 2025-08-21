Senolio vairuojamas automobilis susidūrė su traukiniu: nukentėjo keleivė

Kaip pranešė Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, apie 14.33 val. Navininkų kaime, geležinkelio pervažoje, lengvasis automobilis „Nissan“, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1943 m.), susidūrė su geležinkelio bėgiais važiavusiu traukiniu.
Eismo įvykio metu susižalojo „Nissan“ keleivė (gim. 1953 m.).
Anot Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, po avarijos automobilyje buvę vairuotojas ir keleivė prispausti nebuvo, tačiau dėl sulankstyto kėbulo neatsidarė transporto priemonės durys. Hidrauliniais plėstuvais automobilio durelės buvo atidarytos, žmonės išlaisvinti.
Po medikų apžiūros automobilio keleivė išvežta į gydymo įstaigą, vyras apžiūrėtas įvykio vietoje.
Ugniagesiai budėjo įvykio vietoje, kol policijos pareigūnai leido patraukti automobilį. Nušluota kelio danga.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
